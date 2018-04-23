Пьяный водитель на "Жигулях" перевернулся в Горном Алтае и сбежал

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Автомобиль "Жигули" перевернулся в Горном Алтае на территории Шебалинского района — в результате аварии пострадал 48-летний пассажир машины, а водитель, который был пьян, скрылся с места ДТП.

Как сообщили 23 апреля в республиканском МВД, инцидент произошел еще в минувшую субботу на 42-м километре автодороги "Черга – Барагаш – Усть-Кан – Талда – Карагай".

"45-летний житель Шебалинского района, не имея права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, на перевале "Кукуя" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. После чего водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся", — уточняют обстоятельства аварии в полиции.

В результате ДТП 48-летний пассажир машины, житель села Барагаш, был доставлен в районную больницу на попутном автомобиле. В отношении же водителя был составлен административный протокол.