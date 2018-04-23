Бюст первого президента России Бориса Ельцина пополнит 23 апреля "Аллею Правителей" в Москве, пишет "Парламентская газета".

"Аллея Правителей" была основана Российским военно-историческим обществом (РВИО) в 2017 году. Она находится во дворе "Музея военной формы одежды" и представляет собой галерею из 42 бюстов правителей России разных времен — от великих князей Древнерусского государства до руководителей Советского Союза.

"Впервые в нашей истории мы можем увидеть последовательно правителей Руси от Рюрика, рассмотреть, как они выглядели, прочитать, когда они жили. У нас история едина и неделима, мы не вычеркиваем из нее имена и не вырываем страницы", — подчеркнул министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский.

Представители РВИО также подчеркивают, что "Аллея Правителей" создавалась прежде всего с образовательными задачами — служить "наглядным пособием" для проведения открытых уроков по истории. Кроме того, как было отмечено, аллея стала интересным пунктом для экскурсий по Москве.