Фото: altai-republic.ru
Самолет L-39 установили у здания Минздрава Республики Алтай, где в годы Великой Отечественной войны размещалась 2-я Ленинградская спецшкола военно-воздушных сил СССР.
Как уточняют в пресс-службе мэрии Горно-Алтайска, эвакуированная из Ленинграда спецшкола функционировала в городе с 1942 по 1945 год.
Стоит отметить, что именно сюда в 1943 году поступал заслуженный артист РСФСР Леонид Быков, исполнивший позже одну из главных ролей в фильме "В бой идут одни старики".
Решение об установке самолета было принято по поручению главы республики Александра Бердникова.
Ранее, 7 мая 2010 года, была открыта мемориальная доска на здании Минздрава. А накануне Дня Победы в этом году состоится торжественное открытие мемориала.
Комментарии
много осталось самолетов после летного училища)
эх, такая страна была...