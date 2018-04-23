Фото: altai-republic.ru

Самолет L-39 установили у здания Минздрава Республики Алтай, где в годы Великой Отечественной войны размещалась 2-я Ленинградская спецшкола военно-воздушных сил СССР.

Как уточняют в пресс-службе мэрии Горно-Алтайска, эвакуированная из Ленинграда спецшкола функционировала в городе с 1942 по 1945 год.

Стоит отметить, что именно сюда в 1943 году поступал заслуженный артист РСФСР Леонид Быков, исполнивший позже одну из главных ролей в фильме "В бой идут одни старики".

Решение об установке самолета было принято по поручению главы республики Александра Бердникова.

Ранее, 7 мая 2010 года, была открыта мемориальная доска на здании Минздрава. А накануне Дня Победы в этом году состоится торжественное открытие мемориала.