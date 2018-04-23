Семь "мусорных" регоператоров появятся в Алтайском крае к 16 мая

В ближайшие три недели в Алтайском крае подведут итоги семи конкурсов по определению региональных операторов по обращению с мусором. Как сообщили корреспонденту портала Amic.ru в региональном Минстройтрансе, итоги конкурса по Барнаульской и Заринской зонам подведут 26 апреля, по Бийской и Рубцовской – 8 мая, Алейской, Каменской и Славгородской – 16 мая.

Именно Минстройтранс является организатором всех семи торгов. По всем семи зонам разыгрывается право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Все договоры заключаются на три года.

Каждому регоператору придется проводить сбор, в том числе и раздельный, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение ТКО в соответствии с территориальной схемой и российскими законами, ликвидировать несанкционированные свалки.

О том, что это за территориальная схема и какие новые полигоны, мусоросортировочные линии и мусороперегрузочные станции должны появиться в регионе в ближайшие годы, читайте в материале портала Amic.ru "Весь мусор Алтайского края: нас ждут новые тарифы и правила сбора отходов".

А еще именно регоператорам предстоит заключить со всеми потребителями, юрлицами и ИП договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. Регоператор не обязан все работы выполнять сам, он может привлекать подрядчиков.

Во всех районах и городах должна быть образована система сбора и временного хранения ТКО, а вот переработка предполагается только в Барнауле или Бийске.

Итак, Барнаульская зона включает сам Барнаул, а также Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и семь районов (Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий). Здесь регоператору надо выстроить систему так: мусороперегрузочные станции должны быть в селах Калманка, Косиха, Ребриха, Тальменка, мусоросортировка – в Барнауле и Новоалтайске, Павловске и Троицком, а захоронение неутильной части – на полигонах в Барнауле (в том числе и новом), в Павловске, Троицком и на реконструируемом объекте в селе Зудилово.

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Бийская зона включает Бийск, Белокуриху и 12 районов (Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный). Здесь нужно наладить работу мусороперегрузочных станций в селах Быстрый Исток, Ельцовка, Зональное, Красногорское, Советское, Солонешное, Солтон, мусоросортировку – в Бийске, селах Петропавловское, Смоленское, Целинное, Старобелокуриха, захоронение – на полигонах в поселке Заря, селах Смоленское и Петропавловское.

В Каменскую зону входят шесть районов (Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский) и Камень-на-Оби. В схеме прописано, что мусороперегрузочные станции должны быть в селах Баево, Панкрушиха, Тюменцево и Шелаболиха, мусоросортировка – в Камне-на-Оби, захоронение также в Камне-на-Оби на планируемом полигоне.

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Заринская зона включает четыре района (Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский) и город Заринск. Здесь планируется организовать мусороперегрузочные станции в Кытманово и Залесово, мусоросортировку и захоронение – в Заринске.

Алейская зона включает девять районов (Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский) и город Алейск. Здесь регоператор должен организовать мусороперегрузочные станции в селах Топчиха, Усть-Калманка, Усть-Чарышская Пристань, Чарышское, Шипуново, мусоросортировку и захоронение на полигоне – в Алейске и Романово.

Славгородская зона – это девять районов (Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский, Хабарский) и два города (Славгород и Яровое). Здесь должны быть организованы мусороперегрузочные станции в селах Ключи, Кулунда, Родино, Хабары, мусоросортировка – в поселке Благовещенка и Славгороде, захоронение отходов на полигоне – в поселках Степное Озеро, Благовещенка и городах Яровое и Славгород.

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Рубцовская зона включает 12 районов (Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский) и город Рубцовск. Мусороперегрузочные станции должны быть в селах Егорьевское, Краснощеково, Курья, Новичиха, Поспелиха, Староалейское, Угловское и Змеиногорске, мусоросортировка – в селах Волчиха, Михайловка, городах Рубцовск и Горняк, захоронение на полигонах – в Волчихе, поселке Малиновое Озеро и поселке Мичуринский.