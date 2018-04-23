Детский лагерь сгорел под Новосибирском

В пустующем детском оздоровительном лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе Новосибирской области произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Погибших и пострадавших нет", — отмечается в сообщении. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники.

Сообщение о происшествии поступило утром 23 апреля. Пожару присвоили повышенный номер сложности и направили на усиление дополнительные силы.

"Работал там. Не удивительно. Весь корпус – один гипсокартон", — написал в паблике "АСТ-54" один из подписчиков. "Вожатым работал, корпуса из гипса, пол проваливался на первом этаже возле душевых. Самое интересное, что корпус вдалеке от всего и вокруг одни деревья", — добавил другой член сообщества.

"На момент прибытия первого подразделения открытым огнем горела крыша двухэтажного здания", — сообщили в ведомстве. Огонь был локализован в течение первого часа тушения.

По предварительной версии, причины пожара не связаны с природными факторами.

Как сообщают очевидцы, пожар был в лагере "Солнечная поляна". Повезло, что сейчас не сезон и внутри никого не было. Здание серьезно пострадало.