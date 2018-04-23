Фото: ТВ-3

Антон Долин — российский журналист и кинокритик, ведущий радиостанций "Маяк" и "Вести ФМ", кинообозреватель онлайн-издания Meduza и главный редактор журнала "Искусство кино".

20 апреля на телеканале ТВ-3 стартовало ток-шоу "Искусство кино", телеверсия старейшего российского журнала о кинематографе, в которой Долин и звёздные гости программы будут обсуждать самые актуальные тенденции и самые острые конфликты современной киноиндустрии. Программа будет выходить на ТВ-3 еженедельно в пятничном эфире.

Антон, вы очень занятой человек, у вас масса проектов. Что подтолкнуло вас запустить и ещё один – на этот раз на ТВ-3?

Журнал "Искусство кино", который я сейчас возглавляю, — это старейшее в России издание о кино и одно из старейших в мире. Несколько последних лет он существует в состоянии затяжного кризиса, но кризис этот – технический. Он не связан с уменьшением количества идей или авторов, разве что с финансами у нас сейчас есть небольшие проблемы. Чтобы привлечь новых читателей и вдохнуть в издание новую жизнь, мы решили, продолжая заниматься журналом и издавая его, иногда выходить за его пределы. Мы запустили свой сценарный конкурс, устроили "Синематеку" — показы классики с комментариями на большом экране. Ещё мы сразу подумали о том, что можно было бы сделать свой фестиваль и кинопремию. Конечно же, со временем мы создадим свою мультимедийную платформу в интернете. Наконец, телевидение тоже логически укладывается в этот список.

Передача "Искусство кино", как и журнал, направлена на изучение и пропаганду кино. Но пропаганда должна быть без упрощения. Мы бьемся за то, чтобы кино было и считалось искусством, а не просто видом развлечения или бизнеса. Это наша основная задача, она была такой ещё в 1931 году, когда журнал открылся. Мы надеемся, что этот посыл будет правильно воспринят, и верим в нашего зрителя.

Почему именно ТВ-3?

В лице ТВ-3 мы нашли адекватных партнёров, которые поняли эти задачи и не стали нас цензурно или форматно ограничивать. Канал сейчас активно меняется и позиционирует себя как место силы лучших российских драматических сериалов, обещая уже осенью показать ряд громких премьер, и в их числе – киносериалы Бориса Хлебникова и Романа Прыгунова. Для представителей канала это шоу – хороший способ привлечь внимание киноманской аудитории.

Сегодня аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении, даже если учесть самые маленькие независимые каналы, практически нет. "Искусство кино" подразумевает серьёзный, детальный, подробный разговор о кино. Это не анонс и не реклама, а серьезный разговор. Понятно, что точного аналога журнальной дискуссии на телевидении обеспечить невозможно. Однако часовой эфир, включающий в себя разбор каких-то интересных тем и проблем, — это то, о чём мы с самого начала думали. Многолетний бессменный главный редактор "Искусства кино" Даниил Борисович Дондурей обожал жанр дискуссии, когда несколько человек разговаривают на разные темы, а потом это превращается в единый текст. Проводить такие дискуссии на телевидении мне кажется совершенно логичным.

Как вы выбираете темы для дискуссий?

Тема дискуссии — всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма. Обычно это что-то связанное c кинематографом, но способное выйти за его рамки. Если мы говорим о феминизме, то это феминизм не только на экране, а если мы говорим о литературе, то разговор не ограничивается экранизациями, которые мы видим в кинозале, и так далее.

Что служит критерием для отбора гостей?

В качестве гостей выбираются люди, которые относительно известны и связаны с миром кино, но при этом обладают достаточным умом, чтобы формулировать собственные мысли. Таких людей на самом деле до смешного много. Кажется, что их вовсе нет, но это потому, что не хватает таких "трибун", с которых они могут делиться этими мыслями. В студии "Искусства кино" побывают продюсер Фёдор Бондарчук, актрисы Яна Троянова и Мария Шалаева, режиссёры Алексей Герман, Алиса Хазанова, Сергей Мокрицкий и многие другие.

По пятницам в 22:45 на ТВ-3