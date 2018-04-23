В Алтайском крае за прошедшую неделю с жалобами на укус клеща в поликлиники обратились 87 человек, пишет "Алтайская правда".

Всего же с начала сезона активности клещей в регионе зарегистрировано 90 пострадавших. В 2017 году за тот же период таковых было 171.

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, в Барнауле с начала эпидемического сезона зарегистрировано 22 укушенных человека, из которых трое — дети. Всего в городах края с жалобой обратились 26 человек. Еще 64 человека пострадали в Алейском, Усть-Калманском, Чарышском, Бийском, Ельцовском, Солонешенском, Рубцовском и нескольких других районах.

В Барнауле самые опасные места: аллея на пр. Космонавтов, район лесополосы на ул. Солнечная Поляна, территория бывшего парка "Юбилейный", нагорная часть города, п. Южный, с. Власиха, с. Лебяжье, Черницкое, Научный Городок. Некоторые привезли клещей с отдыха в Горном Алтае или с дачи.

Случаев заболевания энцефалитом или другими инфекциями, которые переносят клещи, в крае не зарегистрировано.