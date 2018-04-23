Депутат Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ, коммерческий директор ООО "Диво Алтая" Владимир Попов лишился членства в КПРФ. На пленуме партии в субботу, 21 апреля, его исключили из партии. Об этом порталу Amic.ru сообщила первый секретарь краевого комитета партии в Алтайском крае Мария Прусакова. Пока непонятно, лишится ли он мандата депутата АКЗС в этой связи.

"Есть решения местных комитетов, в которых он состоит, но он является членом краевого комитета, поэтому окончательное решение было за крайкомом. Он систематически и неоднократно нарушал Устав партии. И зачастую голосует на сессиях АКЗС не так, как фракция", — пояснила Мария Прусакова.

Еще год назад портал Amic.ru писал о том, что в партии намерены исключить Владимира Попова. По данным нашего источника, он обратился в ЦК КПРФ с жалобой на работу Марии Прусаковой, с которой у него был конфликт.

Кроме того, в конце 2017 года Попов стал одним из трех депутатов АКЗС от фракции КПРФ, кто намеренно проголосовал за принятие регионального бюджета, тогда как официальная позиция фракции была голосовать против. После этого инцидента коммунист и депутат Андрей Сартаков лишился должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ. Юрия Астанчика, по нашей информации, пытались лишить поста заместителя председателя комитета по аграрной политике и природопользованию на освобожденной основе. Но пока ему удалось сохранить этот пост.

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Есть еще один момент. Как пишет "Банкфакс" со ссылкой на источник в КПРФ, фракция обсуждает вариант самороспуска, чтобы в дальнейшем собраться заново, но уже без депутата Попова. Якобы это может стать поводом для лишения его мандата. Однако, по предварительной информации портала Amic.ru, по действующему закону лишить его мандата они не смогут. А распустившись, и вовсе смогут собраться не во фракцию, а всего лишь в депутатское объединение. Мария Прусакова отказалась комментировать этот вопрос и не сказала, будет ли партия предпринимать какие-то попытки исключить Попова из числа депутатов АКЗС.

Узнать мнение самого Владимира Попова пока не представилось возможным, его телефон отключен. Но ранее в беседе с корреспондентом "Амитела" он говорил, что будет даже рад исключению из партии, и отметил, что лишиться мандата депутата АКЗС сможет только по своему личному заявлению.