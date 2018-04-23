Волчица, которая попала в барнаульский зоопарк от жителей Баевского района, чувствует себя хорошо. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщила зоолог Ксения Пенчук.

Ксения рассказала, что волчице дали имя Тайга, ведь именно из тайги ее щенком забрали охотники. Сейчас животное вполне успешно адаптируется к новым условиям.

"Волчица поступила к нам в зоопарк в хорошем физическом состоянии. Конечно, смена обстановки, переезд вызвали некий стресс у животного, но это не критично для здоровья. Мы назвали ее Тайга, как то место, откуда она прибыла, — рассказывает зоолог. - Волки сами по себе – животные социальные. Наша волчица не исключение. Поначалу она, конечно, пряталась от сотрудников зоопарка и посетителей, но через какое-то время начала выходить, общаться, принюхиваться к людям.

В целом, сейчас ей хорошо, она получает надлежащий уход и постепенно привыкает к новому месту".

Кстати, сейчас Тайга живет в одном вольере вместе с волком-самцом по имени Буч. Они проявляют интерес друг к другу. В зоопарке надеются, что, если все будет хорошо, можно ожидать от них потомство.

Напомним, ранее волчица жила на личном подворье у жителей Баевского района. Хозяин привез ее из тайги щенком. Когда хозяева поняли, что не смогут больше содержать подросшую волчицу, то выставили ее на продажу в интернете за 30 тысяч рублей. Сотрудники природоохранной прокуратуры изъяли животное у семьи и передали барнаульскому зоопарку.