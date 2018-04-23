Раздел "Достопримечательности" сервиса Google Maps на некоторое время был пополнен ямой на улице Котовского в Новосибирске, пишет "Медуза".

Яма получила пятизвездочный рейтинг и 75 отзывов. Пользователи отмечали ее "прекрасный вид", "русский дух" и "несгибаемый характер". Кто-то даже назвал яму символом качества ремонта дорог. Примечательно, что после того, как яма стала популярной в Сети, ее быстро убрали из раздела "Достопримечательности" Google Maps, а также были стерты все отзывы о ней.

Теперь гостям города и начинающим краеведам будет проще ответить на вопрос: а на что ещё посмотреть в Новосибирске?

Яма на Котовского. Теперь и на Google maps. pic.twitter.com/qQmgO8KJiC — Яма на Котовского (@yama_nsk) April 19, 2018

"Бывал в этой яме неоднократно… И, думаю, побываю еще там не раз. Я, можно сказать, завсегдатай этой ямы, постоянный клиент. Деятельность свою яма ведет давно, качественно и стабильно", — написал свой отзыв один из "пользователей" ямы.

Местные жители отмечают, что яму пытаются заделать с 2016 года, однако каждый раз она появляется снова. Также сообщается, что на данном участке целое скопление ям, но только одна получила известность благодаря своей глубине.

Судя по всему, после того, как глубокая яма получила большую популярность в Сети, было решено заделать все ямы сразу. Жители гадают, сколько продержатся новые "заплатки".