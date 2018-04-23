Фото: Amic.ru
Жилой дом в алтайском селе Бобровка находится на грани обрушения из-за подмыва грунта, сообщила порталу Amic.ru наша читательница, у которой там проживают мама и дедушка.
Речь идет о доме №16 по улице Филимонова. По словам обратившейся в нашу редакцию женщины, в настоящий момент рядом с домом наблюдается обрушение берега — река Бобровка подмывает грунт.
"Обрушение берега началось 17 апреля. По состоянию на 23 апреля хозяйственная постройка висит в воздухе на 1/3, до жилого дома осталось не более шести метров. В доме находиться опасно", — подчеркивает Наталья, добавляя, что местные власти не признают данное жилье аварийным.
По словам нашей читательницы, 23 апреля на место должна была приехать комиссия для составления соответствующего акта. "В итоге же никто так и не приехал", — сетует собеседница.
Она также рассказывает, что по вопросу обрушения берега ее семья обращалась в местную администрацию еще с 2004 года.
Комментарии
Показали какую то одну старую халупу с разных ракурсов.
Т.е. когда строили дом на берегу, который подмывается, не думали, что дом все-таки поедет в реку?
Эта "старая халупа" - хозяйственная постройка, о которой говорится в тексте. И от этой "халупы" всего 1,5 м до дома. А дом строили т.к. русло реки было другое. Оно очень сильно изменилось за последние 20 лет.
23.04.2018 15:09
А
Ну мы всё понимаем, холупа -не холупа. Это чье то имущество!
А вы то что предлагаеть- Власти усилием силы мысли остановить русло реки!? Ну изините мать природу. Река поменяла русло, паводковая ситуация. Ну вы поймите, что за вас никто ничего не сделает. Спасайте, страхуйте, ставте опоры, укрепляйте берег.
На что вы надеелись этой статьей!? На сочувствие-мы вам сочувствуем, на помошь- простите у нас свой огород, сами как можем.
Да вообще, штрафовать людей за такое надо! Понастроили 40 лет назад себе домов в 100 метрах от реки. Знать же надо было!
Верно, тро-лоло Nic?
Есть такое понятие бечёвник - как минимум 20 метров от воды на которых запрещено строительство и огораживание. Для того чтобы любой желающий мог подойти к реке в любом месте.
Помните баньку Пугачёвой снесли на берегу реки.
А желающих построиться на берегу каждый первый.
А дом строили т.к. русло реки было другое.
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Все равно расстояние от берега было не более 10 м. Кто разрешил строить?
Хотели у речки жить вот кушайте большой ложкой(