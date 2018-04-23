Фото: Amic.ru

Жилой дом в алтайском селе Бобровка находится на грани обрушения из-за подмыва грунта, сообщила порталу Amic.ru наша читательница, у которой там проживают мама и дедушка.

Речь идет о доме №16 по улице Филимонова. По словам обратившейся в нашу редакцию женщины, в настоящий момент рядом с домом наблюдается обрушение берега — река Бобровка подмывает грунт.

"Обрушение берега началось 17 апреля. По состоянию на 23 апреля хозяйственная постройка висит в воздухе на 1/3, до жилого дома осталось не более шести метров. В доме находиться опасно", — подчеркивает Наталья, добавляя, что местные власти не признают данное жилье аварийным.

По словам нашей читательницы, 23 апреля на место должна была приехать комиссия для составления соответствующего акта. "В итоге же никто так и не приехал", — сетует собеседница.

Она также рассказывает, что по вопросу обрушения берега ее семья обращалась в местную администрацию еще с 2004 года.