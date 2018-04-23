Законопроект Госдумы об ответных мерах на американские санкции предлагают дополнить поправкой, согласно которой отечественные продукты могут начать маркировать знаком "Сделано в России", пишет RT.

Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева отметила, что соответствующую инициативу направят в Госдуму после 15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта.

Ожидается, что правительство установит правила маркировки отечественных товаров и услуг, в том числе поможет разработать и утвердить знак, который бы информировал покупателя о том, что товар сделан в России.

По мнению авторов инициативы, подобная маркировка привлечет внимание покупателей, что, в свою очередь, окажет поддержку отечественным производителям.

Также предлагается маркировать товары, в составе которых есть не более 50% иностранных комплектующих.