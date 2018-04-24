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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае направило исковое заявление в суд в отношении УПРДОР "Алтай" с требованием как можно скорее передать на баланс Росавтодора разрушающийся старый мост через Обь в Барнауле. Любопытно, что в заявлении Росимущество просит взять в собственность только дорожное покрытие коммунального моста, а не опоры, которые разрушаются сильнее всего. При этом УПРДОР "Алтай" не может забрать мост без разрешения федерального ведомства.

Как стало известно Amic.ru, заявление в Арбитражный суд поступило на прошлой неделе. В нем Росимущество требует в судебном порядке передать проблемный объект на баланс федералов. Известно, что ремонтные работы на мосту оцениваются в миллиард рублей, и Росавтодор не спешит получать дорожный объект из-за отсутствия финансирования. Впрочем, как сообщают источники, федеральные дорожники все равно через суд будут обязаны забрать мост, и ремонтные работы могут начаться уже в 2019 году. Такое развитие событий в этой истории выглядит наиболее вероятным. Мэрия Барнаула опасается, что если дорожный объект попадет в собственность Росавтодора, последний не будет ремонтировать его и закроет. Тогда в два раза увеличится нагрузка на новый мост через Обь.

Как неоднократно сообщалось, история с хозяином коммунального моста тянется несколько лет. Прокуратура в 2016 году потребовала срочно начать работы на объекте, но у администрации Барнаула попросту не было денег на них. Речь идет о миллиарде рублей. Опасения вызывали плиты проезжей части и деформационные швы моста.

В связи с этим главе администрации Барнаула вносилось представление, но каких-либо мер к ремонту коммунального моста принято не было. Тогда мэрия попыталась через суд "избавиться" от проблемной переправы через Обь и передать её на баланс федералам. А если быть конкретнее — Росавтодору. Именно поэтому прокуратурой города в Центральный районный суд был направлен иск с требованием отремонтировать мост. История с судебными тяжбами длилась несколько месяцев. Обязанность принять в федеральную собственность мост через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность. Первоначально решение о передаче старого моста на баланс Российской Федерации принял Арбитражный суд Алтайского края. В территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию. Однако две последующие судебные инстанции в лице Седьмого апелляционного арбитражного суда (город Томск) и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (город Тюмень) постановили передать мост в федеральную собственность.