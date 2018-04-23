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Пожилая жительница Барнаула стала жертвой обмана, купив за девять тысяч рублей банку меда, который позиционировали как "чудодейственное лекарство".

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратилась 78-летняя горожанка, рассказавшая, что неизвестная ей женщина путем обмана получила от нее девять тысяч рублей.

Встретив пенсионерку на улице, незнакомка предложила приобрести "чудодейственное лекарство", в состав которого якобы входит множество редких лечебных трав. Пожилая женщина решилась на покупку, но необходимой суммы денег у нее при себе не было.

В итоге горожанка предложила незнакомке пройти к ней домой, где и отдала все имеющиеся у нее денежные средства. Уже позже женщина пришла к выводу, что приобрела обычный мед.

В данный момент полицейские устанавливают личность подозреваемой.