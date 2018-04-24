Пицца в подарок: барнаульцев готовят к майским праздникам

Совсем скоро долгожданные майские праздники с первым настоящим весенним теплом и традиционными выездами на природу. Чтобы предстоящие выходные дни стали еще желаннее, сеть кафе Manhattan-pizza подготовила барнаульцам вкусный сюрприз. В официальной группе "ВКонтакте" служба доставки Manhattan-pizza разыгрывает итальянскую пиццу с сырным бортиком.

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно

1. Подписаться на Manhattan pizza. Доставка пиццы. Барнаул,

2. Сделать репост этой записи,

3. Отметить 1 друга в комментариях (через @).





Итоги розыгрыша будут подведены вечером 27 апреля.

А если не хочется ждать, можно уже сейчас заказать доставку от Manhattan-pizza. Кроме традиционной американской пиццы на пышном тесте и итальянской пиццы на тонком хрустящем тесте, можно заказать и итальянскую пиццу с сырным бортиком. На сегодняшний день в меню представлено 3 таких пиццы:

Рикко с сырным бортиком. Состав: колбаса Пепперони, охотничьи колбаски, томаты, маслины, сыр Моцарелла, пицца-соус

Состав: колбаса Пепперони, охотничьи колбаски, томаты, маслины, сыр Моцарелла, пицца-соус Палермо с сырным бортиком. Состав: бекон, карбонат, томаты, болгарский перец, сыр Моцарелла, пицца-соус.

Состав: бекон, карбонат, томаты, болгарский перец, сыр Моцарелла, пицца-соус. Пепперони с сырным бортиком. Состав: сырокопчёная колбаса Пепперони, шампиньоны маринованные, сыр Моцарелла, пицца-соус

Вес такой пиццы – 680 г, а стоимость всего 380 рублей.

Кафе Manhattan-pizza печёт и американскую сытную пиццу на толстом тесте, и классическую итальянскую на тонком хрустящем. Абсолютно все меню готовится "с ножа" профессиональными поварами, так что за вкус и качество можно не волноваться. В начинке копчености, мясо, колбаса, грибы, овощи, настоящий сыр Моцарелла, ананасы, соусы – все самое вкусное и самое свежее. В меню – 18 видов пиццы, включая классические варианты вроде "Маргариты" и "Пепперони" и эксклюзивный "Де-Люкс". В дополнение к основному меню – салаты, бургеры, мексиканские закуски, десерты и напитки.

В Manhattan-pizza всегда вкусно и качественно!

Manhattan-pizza

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Служба доставки "Manhattan-pizza": тел. 22-66-22, 22-66-99