Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может поднять тарифы за аэронавигационное обслуживание в небе России, что отразится на стоимости полетов для пассажиров, пишет "Российская газета".

Рост ставок обосновывается увеличением расходов аэронавигационной службы. Причина индексации — в росте инфляции и цен на топливо, электричество, оборудование. Из-за сложившейся ситуации цены на билеты также вырастут.

ФАС уже подготовила проект приказа. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе ведомства, 100 километров полета в российском небе для небольшого иностранного самолета массой меньше двух тонн обойдутся в 11,1 доллара (сейчас — 10,6 доллара). Для иностранного борта весом свыше 400 тонн, который занимается грузовыми и пассажирскими перевозками на большие расстояния, ставка составит 134,6 доллара за 100 километров (сейчас — 128,4 доллара).

Для отечественных перевозчиков, осуществляющих международные перелеты, эти ставки составят соответственно 351,8 рубля (сейчас — 335,6 рубля) и 3238,1 рубля (сейчас — 3089,2 рубля).

Для российских авиакомпаний, осуществляющих внутренние полеты, ставка сбора за 100 километров полета для небольшого судна устанавливается на уровне 89,3 рубля (сейчас — 85,2 рубля). Ставка для бортов массой более 400 тонн может подняться до 942,8 рубля (сейчас — 899,4 рубля).

ФАС отмечает, что тарифы за аэронавигационное обслуживание в небе России не повышались уже 8 лет. Предполагается, что они станут выше почти на 5%.

Ранее сообщалось, что авиабилеты могут подорожать в соответствии с резолюцией IATA и курса валют в системах бронирования билетов. Так, на каждые 100 долларов стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 500 рублей.