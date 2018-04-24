Фото: Geometria.ru

Лига "КВН-Алтай" ушла в полугодовой отпуск после второй четвертьфинальной игры, которая состоялась 21 апреля в Барнауле в ДК "Сибэнергомаш". Следующая игра – первый полуфинал – состоится в сентябре. По итогам второго четвертьфинала в осенний этап сезона 2018 года вышли четыре команды: "Здравия Желаю" и "Союз Нерушимый" из Барнаула, а также "Лакшери" (Рубцовск) и "Достар" (город Семей Республики Казахстан).

Этот сезон региональной Лиги "Алтай" можно по праву считать переходным. Многие команды-ветераны покинули игру и заявилось много новичков, которые показывают классную игру через раз. Вот, например, "Союз Нерушимый" состоит из КВНщиков, которые в разные годы выступали за "Погладь кота", "Бархат", "Первый космонавт". В четвертьфинале после уверенного приветствия ребята оказались довольно слабыми в конкурсе одного номера, но на результат это не повлияло, и они прошли в полуфинал. Сенсацией игры стала команда из Рубцовска "Лакшери", отказавшаяся от традиционного для представителей этого города криминального юмора. Именно "Лакшери" в последнем конкурсе сумела вырвать победу у "Достара" из Казахстана. Вообще после двух игр складывается впечатление, что фаворита вообще нет. Победителем сезона могут стать "Лакшери", "Твердятич Пихто" или "Первый космонавт".

Победу в номинации "Лучшая актриса" жюри присудило Соне Мазель из команды КВН "Пина Колада" (Бийск). В номинации "Лучший актер" победил Павел Карташев из команды "Союз Нерушимый", а "Лучшая шутка" прозвучала во время выступления команды "Лакшери".

Полуфинальные игры состоятся 29 сентября и 27 октября. В осенний этап сезона прошли: "Первый Космонавт" (Барнаул), "Здравия Желаю" (Барнаул), "Союз Нерушимый" (Барнаул), "Погналити" (Бийск), "Лакшери" (Рубцовск), "Твердятич Пихто" (Горно-Алтайск, Республика Алтай), Сборная НГУ "Еще Раз" (Новосибирск), и "Достар" (Семей, Республика Казахстан).