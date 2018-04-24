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Оплачивайте услуги АО "Алтайэнегргосбыт" и получайте призы

, ИА "Амител"
"Твой комфорт – твоя услуга "Автоплатеж". АО "Алтайэнергосбыт" предлагает своим абонентам оплачивать услуги и получать призы

АО "Алтайэнергосбыт" предлагает своим абонентам оплатить электроэнергию через ПАО "Сбербанк России" и  получить приз, став участником акции "Твой комфорт – твоя услуга "Автоплатеж".  

Чтобы стать участником акции, необходимо в срок с 10 апреля до 10 июля 2018 года подключить сервис "Автоплатеж ЖКХ" на сумму не менее 500 рублей (оплаты не суммируются). Для тех, кто уже пользуется "Автоплатежом", сумма платежей для участия  — 3 000 рублей (оплаты суммируются).

Далее необходимо зарегистрироваться на сайте Сбербанка в разделе "Выгодно для Вас", заполнив специальную форму обратной связи.

После подведения итогов акции восемь победителей в период с 01 по 10 августа 2018 года получат денежные призы в размере 15 000 рублей*, кроме того, каждый сотый зарегистрировавшийся участник получит приз в размере 300 рублей, зачисленных на счет мобильного телефона.

Подключить услугу "Автоплатеж ЖКХ" можно в интернет-банке "Сбербанк Онлайн", в устройстве самообслуживания или отделении Сбербанка. Подключение и использование бесплатно.

АО "Алтайэнергосбыт" напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии и выражает благодарность добросовестным клиентам.

г. Барнаул, 
ул. Интернациональная, 122
тел. +7 (3852) 22-39-51  

АО "Алтайэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Алтайского края и Республики Алтай, одной из крупных энергосбытовых компаний Сибирского региона. Клиентская база АО "Алтайэнергосбыт" включает в себя около 13,7 тыс. потребителей — юридических лиц и более 435,0 тыс. потребителей — физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежат ПАО "Интер РАО".www.altaiensb.com 

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия "Интер РАО" направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы "Интер РАО" и находящихся под её  управлением, превышает 32,7 ГВт. www.interrao.ru

С полными условиями и сроками проведения акции, информацией об организаторе,  правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на официальном  сайте Сбербанка в разделе "Выгодно для Вас".

* 15 000 рублей — фактическая сумма денежного приза после удержания НДФЛ.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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