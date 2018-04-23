Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook сообщил, что подписал указ о введении "Губернаторской премии имени В.И. Ленина".

"Я уверен, что и в наше время есть и свершения, и люди, достойные больших наград. Губернаторская премия имени В.И. Ленина будет являться признанием заслуг перед Ульяновской областью", — написал Морозов.

Губернатор обосновал свое решение тем, что история Ульяновской области "неразрывно связана с именем Ленина и биографией его семьи".

Награда будет присуждаться с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу. Происходить это будет 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича.

Основанием для награждения будет "выдающийся" вклад в гуманитарные науки и творческие достижения, способствовавшие "прорывному" развитию региона.