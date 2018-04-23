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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о сильном ветре, который ожидается в ближайшие дни в регионе, и призывают граждан не забывать о мерах предосторожности.

Напомним, по данным регионального Гидрометцентра, в течение всей рабочей недели в крае ожидается нестабильная погода с порывами ветра до 22 метров в секунду.

"При усилении ветра стоит принять следующие меры предосторожности: стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; исключить расположение автотранспорта вблизи деревьев, балконов; на улице держитесь подальше от зданий и строений, старых деревьев", — отмечают в краевом главке МЧС России.

Также сильный ветер опасен и ввиду того, что с 12 апреля на территории региона объявлен пожароопасный сезон. В этой связи запрещается выжигание сухой травы, стерни, пожнивных остатков, а также разведение костров на полях.