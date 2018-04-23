Компания "Газпром" планирует построить крупный перерабатывающий завод с газохимическим производством, стоимость которого оценивается в 20 миллиардов долларов, сообщает ФАН.

Построить завод планируют возле Санкт-Петербурга, около портового поселка Усть-Луга. На предприятии будет производиться очистка газа от примесей, а получаемый метан будет поставляться для сжижения на "Балтик СПГ".

Проектная мощность комплекса — 45 млрд кубометров газа ежегодно. Партнером "Газпрома" выступит компания "Русгаздобыча".

Отмечается, что в случае реализации проекта он станет вторым по масштабу затрат среди всех инвестиционных проектов "Газпрома" после газопровода "Сила Сибири".