Фото: Amic.ru

Дополнительные меры безопасности будут введены в парках Барнаула на летний сезон 2018 года после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", сообщил Amic.ru председатель комитета по культуре города Валерий Паршков.

По его словам, после ЧП в соседнем регионе были проверены на пожарную безопасность все клубы, кинотеатры и театры краевой столицы. Значительных нарушений не было выявлено. Многие объекты были построены много лет назад, и там учитывалась возможная эвакуация во время пожара.

Особое внимание уделяется безопасности в местах массового пребывания людей.

Перед летним сезоном, несмотря на то, что за пожарную безопасность в парках обязаны отвечать руководители парков и владельцы аттракционов, представитель мэрии предложил ГУ МЧС провести тренировки по эвакуации посетителей. Такие профилактические учения пройдут уже в ближайшие недели. Руководители парков пообещали также провести инструктаж сотрудников, разместить на аттракционах информацию о правилах безопасности и инструкции по пользованию. Также директорам парка предложили провести оценку технического состояния всех аттракционов и провести обработку территорий от клещей.

Валерий Паршков уверен, что это необходимо сделать не только ради противопожарной безопасности, но и на случай террористической угрозы.

Отметим, что в результате пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе двое детей из Барнаула.