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Андрей Травников, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области, официально объявил о своем участии в выборах главы региона, передает "Интерфакс".

Об этом он высказался в рамках встречи с рабочими Новосибирского авиазавода имени Чкалова, признавшись, что на самом деле это решение было принято давно.

"Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, понимая, что ответ, по сути, начнет большую кампанию. Но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу. Безусловно, я намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре, и я намерен работать здесь долго", — подчеркнул врио губернатора.

Ранее, напомним, об участии в выборах главы региона высказался и новосибирский градоначальник, лидер областной организации КПРФ Анатолий Локоть, который отметил, что чувствует в себе силы возглавить НСО.