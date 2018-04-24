С пузырьками вода: пять мифов о газировке

"Посещайте почаще театральный буфет. Там пирожные с кремом, с пузырьками вода", — писал в книге "Вредные советы" Григорий Остер. Сатирический смысл стихотворения про газировку и другие "вредности" налицо. Но налицо ли вредность газировки? А может, мифов больше, чем правды?
Правда ли, что газировка содержит много сахара?
От газировки портятся зубы?
Да, сладкое вредит зубам. Но им вредят и пузырьки (углекислый газ), содержащиеся в газировке. Сам по себе газ безвреден, но в больших количествах он действительно может ухудшать зубную эмаль. Кстати, такой эффект можно нивелировать, если пить газировку через трубочку и после употребления ополоснуть рот водой.
Газировка вызывает привыкание?
Вот тут скорее нет, чем да. Привыкание вызывают не отдельные химические составляющие газировки, а в целом ее приятный вкус. Разумеется, чем она вкуснее, тем больше ее хочется выпить. На то и расчет производителя. То же касается шоколадных батончиков, чипсов и другой подобной еды.
В газировке много вредных красителей?
Это распространенное мнение. Но крупные известные производители давно используют безопасные пищевые красители. Расплавленный сахар или карамель, который дает цвет Coca-Cola, вообще является натуральным. Или оранжевый краситель — это бета-каротин, который получают из моркови и тыквы. Так что на этот счет волнения беспочвенны.
Газировка не утоляет жажду, а провоцирует ее?
И да, и нет. На самом деле газированные напитки — отличное средство от жажды. Однако это касается только минеральной газированной воды. А вот сладкая газированная вода за счет содержания сахара жажду утоляет мало. Зачастую напиток оставляет во рту послевкусие, которое хочется снова запить.
На самом деле в СМИ и интернете много противоречивой информации о сладких газированных напитках, эксперты и "эксперты" приводят совершенно противоположные доводы. Первые говорят, что газировка вредна, вторые — что ничуть не вреднее, чем многие другие напитки и еда. Но никто не осмелится сказать о пользе газировки, потому что ее нет.
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