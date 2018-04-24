С пузырьками вода: пять мифов о газировке

"Посещайте почаще театральный буфет. Там пирожные с кремом, с пузырьками вода", — писал в книге "Вредные советы" Григорий Остер. Сатирический смысл стихотворения про газировку и другие "вредности" налицо. Но налицо ли вредность газировки? А может, мифов больше, чем правды?

1 Правда ли, что газировка содержит много сахара? Тут однозначного ответа нет. С одной стороны, как говорят некоторые специалисты (ссылаясь на книгу В.А. Тутельян "Химический состав и калорийность российских продуктов питания"), в 100 мл колы содержится 10,6 граммов сахара, это около двух ложек. Вроде и немного. Но суточная норма сахара, установленная в России, составляет 65 граммов. То есть в день можно 2,5 стакана колы и всё, больше ничего, что содержит сахар, а он есть почти везде. То есть просто стакан газировки большого вреда не принесет. Но вряд ли кто-то осмелится сказать, что ежедневное употребление газировки совершенно безопасно, как и употребление сверх меры.

2 От газировки портятся зубы ? Да, сладкое вредит зубам. Но им вредят и пузырьки (углекислый газ), содержащиеся в газировке. Сам по себе газ безвреден, но в больших количествах он действительно может ухудшать зубную эмаль. Кстати, такой эффект можно нивелировать, если пить газировку через трубочку и после употребления ополоснуть рот водой.

3 Газировка вызывает привыкание? Вот тут скорее нет, чем да. Привыкание вызывают не отдельные химические составляющие газировки, а в целом ее приятный вкус. Разумеется, чем она вкуснее, тем больше ее хочется выпить. На то и расчет производителя. То же касается шоколадных батончиков, чипсов и другой подобной еды.

4 В газировке много вредных красителей ? Это распространенное мнение. Но крупные известные производители давно используют безопасные пищевые красители. Расплавленный сахар или карамель, который дает цвет Coca-Cola, вообще является натуральным. Или оранжевый краситель — это бета-каротин, который получают из моркови и тыквы. Так что на этот счет волнения беспочвенны.

5 Газировка не утоляет жажду, а провоцирует ее? И да, и нет. На самом деле газированные напитки — отличное средство от жажды. Однако это касается только минеральной газированной воды. А вот сладкая газированная вода за счет содержания сахара жажду утоляет мало. Зачастую напиток оставляет во рту послевкусие, которое хочется снова запить.

На самом деле в СМИ и интернете много противоречивой информации о сладких газированных напитках, эксперты и "эксперты" приводят совершенно противоположные доводы. Первые говорят, что газировка вредна, вторые — что ничуть не вреднее, чем многие другие напитки и еда. Но никто не осмелится сказать о пользе газировки, потому что ее нет.