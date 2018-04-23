Фото: avito.ru

Гостиница "Алтай", являющаяся одной из крупнейших в Барнауле, временно закрыта — забронировать номер через сервис на официальном сайте учреждения в данный момент не представляется возможным.

"На данный момент бронирование невозможно", — говорится в сообщении. Также никто не отвечает по номеру телефона, указанному на сайте гостиницы.

По информации "Политсибру", гостиница закрыта в связи с реконструкцией. Источник издания сообщил, что это может быть связано с подготовкой учреждения к классификации с присвоением "звездности".

Отмечается, что, согласно нормам законодательства, с начала 2019 года классификация с присвоением "звёзд" станет обязательной для объектов размещения с количеством номеров от 50. Затем такую процедуру планируется внедрить для отелей с номерным фондом более 15 комнат, а с 2020 года подобная практика может затронуть всех игроков гостиничного бизнеса.

Отметим, что длительное время гостиница "Алтай" была выставлена на продажу.

"Гостиница состоит из 70 номеров (число мест – 94) и включает в себя: номера высшей категории, номера первой категории, номера четвёртой категории, кафетерий с подсобными помещениями, парикмахерскую, мастерскую, конференц-зал, сауну", – отмечалось в сообщении для потенциальных покупателей.