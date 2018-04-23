Эксперты онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир" составили рейтинг, согласно которому самые высокие в России средние цены на дачи в Крыму, Москве и Подмосковье, пишет РБК.

Отмечается, что в большинстве регионов России дачи на шести сотках подешевели — с апреля 2017 года по апрель 2018-го цены на сезонное жилье упали на 7,9%. В среднем по стране такая дача стоит 1,39 млн рублей.

Цены на дачи выросли только в 11 регионах из рассмотренных 54. Рост наблюдался в основном в южных регионах: Краснодарском (+5,2%) и Ставропольском (+4,8%) краях, Ростовской (+4,4%) и Брянской (+3,9%) областях и Республике Адыгея (+3,6%).

Наибольшее падение цен на дачи отмечено в Ханты-Мансийском АО — на 25,1%, в Республике Коми и Курганской области — на 22,7%, в Камчатском крае — на 22,4%, в Пермском крае — на 22,2%.

Первые два места в рейтинге по стоимости заняли Крым и Севастополь — 3,21 млн руб. (-1,5%) и 2,87 млн руб. (-8,3%) соответственно. Третье и четвертое места — у Москвы (2,61 млн руб., -2,7%) и Подмосковья (2,26 млн руб., -3,8%). Пятерку лидеров замыкает Калининградская область — 2,25 млн руб. (-1,1%).

В десятку также попали Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Иркутская области.

Самая низкая стоимость, по оценке экспертов, оказалась в Республике Коми, Оренбургской, Курганской, Омской, Ивановской и Смоленской областях.