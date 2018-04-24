Ирина Петеляева: "Справедливая Россия – партия регионов"

Руководитель центрального аппарата "Справедливой России" Ирина Петеляева в середине прошлой недели совершила визит в Барнаул. Алтайский край стал уже 18-м регионом, который посетила госпожа Петеляева после своего назначения в ноябре прошлого года. В интервью Amic.ru действующий депутат Заксобрания Карелии рассказала, за что можно похвалить алтайских партийцев, почему "Справедливая Россия" — это партия регионов и с какими проблемами к эсерам чаще всего обращаются люди.

Партия регионов, или Как помочь людям

Встреча с местным партийным активом произвела на меня очень приятное впечатление. Это все достаточно активные, неравнодушные люди, что особенно приятно, среди них много молодежи. Хочу сразу объяснить, почему еще в конце прошлого года я отправилась в такое затяжное турне по стране. Во-первых, ставила цель лично познакомиться с партактивом на местах, понять, что это за люди и на кого можно положиться. Кроме того, можете считать это своеобразной "инвентаризацией". По моему мнению, мы должны активизировать партийное строительство, и самое важное в этом контексте — вернуть и поднять на качественно иной уровень уважение к регионам. Я вообще считаю, что сейчас "Справедливая Россия" может по праву именовать себя Партией регионов. Если разобраться, то мы всегда стремились к этому — с самого своего основания. Своей главной задачей я вижу повышение ценности российских территорий.

Ключевая задача партии, как я ее вижу — борьба с бедностью. Понятно, что у нас есть свой постоянный избиратель, ради которого мы и работаем. Да, все мы разные, у всех разные политические предпочтения, но местная власть не может не считаться со "Справедливой Россией", так как понимает, что это реальная политическая сила.

В первую очередь мы стараемся помочь людям, организуя Центры защиты прав граждан. Другой наш значимый и успешный проект — "Молодежный кадровый резерв". Благодаря ему в партии появляются новые лица. Стоит отметить и надпартийный проект, где "Справедливая Россия" выступила одним из инициаторов. Речь идет о Социал-демократическом союзе женщин России. Не могу не сказать и о стратегически важном документе, который внесен в Госдуму фракцией "Справедливая Россия". Это закон "О народосбережении". Он был разработан в контексте реализации послания президента Федеральному собранию. Проект устанавливает 14 целевых показателей, по которым оценивается длительность всех ветвей власти – федеральных и региональных, президента, правительства и т. д. В ключевые показатели входит соотношение существующих пенсий и зарплат к прожиточному минимуму, показатели роста зарплат и индексации пенсий, демографические индикаторы. После утверждения данного законопроекта в Госдуме законодательными органами субъектов Федерации также будет принят аналогичный региональный закон.

….Проблемы у всех людей одинаковые, в каждом регионе к нам обращаются примерно с одним кругом вопросов. Это здравоохранение, сельское хозяйство – поддержка фермеров, ЖКХ и образование.

О выборах на Алтае и не только

У нас достаточно амбициозные планы на текущий выборный год. В сентябре 2018 года в единый день голосования пройдут выборы в 16 законодательных собраний регионов, а также в думы областных столиц. В Алтайском крае губернаторские выборы пройдут в следующем году, но партия уже начинает задумываться о кандидатах. Конечно, в первую очередь надо преодолеть муниципальный фильтр. Для примера скажу, что в моей родной Карелии нам в 2017 году это удалось сделать самостоятельно. У нас достаточно сильные позиции среди муниципальных депутатов, поэтому второе место на выборах губернатора — оно, конечно, неслучайно. Интересно получается — на самом низовом, поселенческом уровне у нас сохраняется выборность власти, далее идет районный уровень, где из трех возможных по закону вариантов почему-то остановились на единственном — назначении. А вообще муниципальный фильтр — искусственное заграждение от неугодных кандидатов.

Опять же, те молодые губернаторы, кто был назначен в прошлом году в качестве и.о., кому только предстоит пройти через процедуру выборов, мне кажется, они еще в большинстве своем просто не готовы к такой работе и к такой ответственности.

Это все люди, которые не имеют достаточного опыта руководства и управления, тем более в масштабах целого региона, им элементарно не хватает житейского опыта, поэтому я бы рассматривала данный эксперимент как не очень удачный. Вообще у нас в России, надо признать, плохо работают социальные лифты, в том, что касается политической элиты. "Скамейка запасных" здесь в принципе пустая, отсюда и такие решения. Причем пустая она у всех партий, СР здесь не исключение. Кадровый голод все испытывают довольно давно.Кого бы мы могли выдвинуть на выборах здесь, на Алтае? Наверное, все-таки рано говорить о персоналиях. У вас есть, безусловно, очень сильный и яркий лидер реготделения Александр Терентьев, есть сильная фракция в АКЗС.

Алтайское отделение – образец для подражания

…Само же региональное отделение в Алтайском крае производит очень сильное впечатление. Во фракцию СР в Алтайском Заксобрании входят абсолютно разные люди, и всем им находится своя работа, каждый занимает определенную нишу, где он профессионал. Будь то вопросы ЖКХ, разработка юридических норм, трудовое законодательство – каждый в своей теме. Особенно мне понравился законопроект о парламентском контроле, думаю написать такой же для своего региона — Карелии. Все вы — профессиональные грамотные законодатели, ориентируетесь в своих темах. И среди вас нет пустобрехов, это мне очень импонирует. Все наши депутаты четко понимают, что конкретно нужно делать, чтобы по-настоящему важные для людей вопросы решались на этой территории. Например, очень важный и нужный проект о детях-сиротах. Если его примут в Алтайском крае, то аренда жилья для таких детей будет компенсироваться из бюджета.

Впечатление о краевой столице

Мне, честно вам скажу, понравился Барнаул, в нем много интересных памятников деревянного зодчества дореволюционного и послереволюционного периода, но у города все-таки должно быть свое уникальное лицо, а здесь преобладает точечная застройка в историческом центре, происходит какое-то непонятное смешение стилей.

Второй негативный момент – огромное количество торговых центров. Опять же, вспоминая кемеровскую трагедию, надо пересматривать все проекты ТРЦ, занимать жесткую позицию к их собственникам. И потом, вам не нужно столько коммерческих заведений — они стоят полупустые, у людей просто не хватает денег на все это, так как недостает рабочих мест. А что потом будет с этими "сараями" — никто ведь не задумывается. Так и останутся памятником жадности власти.

Нравственный императив

Ну и напоследок я бы хотела сказать, что слово справедливость, которое присутствует в названии нашей партии, – это то, что больше всего ждет наш народ. И мы продолжим нашу борьбу за нее.