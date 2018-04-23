Фото: ХК "АК Барс"

Защитник "Ак Барса", воспитанник бийского хоккея Никита Лямкин заявил, что счастлив после победы своей команды в Кубке Гагарина. Он проводит свой первый сезон в КХЛ и помог "Ак Барсу" одолеть в финале ЦСКА.

"Сейчас ощущаю опустошение. Мы выиграли, порадовались, хочется побыстрее отправиться в раздевалку и попить из Кубка. Я счастлив. Самоотдача нашей команды была запредельной — в каждом матче, в каждой смене мы выкладывались на все сто. В последнем матче мы выиграли свой пятак, поэтому у соперника не было шансов", — подчеркнул хоккеист изданию "Татар-информ".

Пятый матч финальной серии Кубка Гагарина прошел в Казани, победу в нем со счетом 1:0 одержал "Ак Барс". Единственную шайбу забросил Роб Клинкхаммер. Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счетом 4:1 и в третий раз в своей истории завоевали Кубок Гагарина.

Никита Лямкин начинал играть в хоккей в Бийске — он занимался в детском клубе "Лицей", базой которого является ледовая площадка в квартале АБ.

В школьном возрасте Никита вместе со своими родителями переехал в Новокузнецк, чтобы постигать азы хоккея в спортшколе местного клуба "Металлург" (команда "Металлург" в те годы играла в Континентальной хоккейной лиге).

Юный хоккеист успешно выступал в молодежной команде ХК "Металлург", также некоторое время играл в Канаде — в команде Молодежной хоккейной лиги. Затем вернулся в Россию и выступал уже за основной состав команды "Металлург" (Новокузнецк). А теперь играет за один из сильнейших клубов КХЛ — казанский "Ак Барс".