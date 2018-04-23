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Житель Барнаула приговорен к 100 часам обязательных работ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в краевой прокуратуре.

Как уточняют в надзорном ведомстве, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В связи с рецидивом в отношении жителя краевой столицы было возбуждено уголовное дело.

"С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда подсудимый признан виновным по ст. 264.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 100 часов", — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, барнаульца на полтора года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.