Сеть книжных магазинов Читай-город и сайт Amic подвели итоги всероссийского флешмоба "Я советую читать", который проводился в преддверии фестиваля "Библионочь". Вы две недели присылали нам отзывы о своих любимых произведениях. Это книги Ильфа и Петрова, Оскара Уайльда, Пауло Коэльо и других известных авторов.



Авторы трех самых ярких и необычных сообщений получили подарочные сертификаты в магазины "Читай-город": за 1 место – сертификат номиналом 1000 рублей, за 2 и 3 места – номиналом по 500 рублей.

В итоге жюри выбрало следующих победителей:



Ирина Чеканова – 1 место



Надя Королькова – 2 место



Ирина Колясникова – 3 место



Поздравляем! Следите дальше за нашими совместными конкурсами с "Читай-городом" и побеждайте в них!