Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракетные удары США и союзников по Сирии 14 апреля имели целью сорвать расследование экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), передает ТАСС.

По словам Лаврова, удар произошел в то время, когда в Сирии обозначился перелом в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

"Немаловажно, что, когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия, не дожидаясь, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств того, что все это было постановочным спектаклем, были нанесены удары", — сказал глава МИД.

По словам Лаврова, для всех беспристрастных наблюдателей очевидно, что целью таких шагов было желание "сорвать расследование по линии инспекторов Организации по запрещению химического оружия".

Он также обратил внимание, что страны, поддержавшие впоследствии удар США и союзников по Сирии, сделали это вынужденно, понимая неприемлемость такого подхода к решению международных кризисов.