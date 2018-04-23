Житель Рубцовского района осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщается на сайте прокуратуры по Алтайскому краю.

В суде молодой человек раскаялся и пояснил, что его неприязненное отношение к некоторым группам граждан возникло после нескольких конфликтов.

Как отмечается, злоумышленник приобрел аэрозольный баллон, после чего прибыл в Барнаул, где "на одном из двухэтажных зданий нанес на внешнюю стену красителем черного цвета надпись, содержащую высказывание побудительного характера, призывающее к враждебным (насильственным) действиям неопределенной группы лиц по отношению к группе лиц, объединенных по признаку национальности".

Суд назначил молодому человеку наказание с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.