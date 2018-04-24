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Ветер и тепло до +22 градусов ожидают в Алтайском крае 24 апреля

, ИА "Амител"
В дневное время осадков на территории региона не прогнозируют

Фото: pxhere.com

Сильный ветер и довольно высокую температуру воздуха прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 24 апреля.

В дневное время в крае осадков не ожидается, утром возможен туман. А вот минувшей ночью местами в крае прошли дожди.

Дневные температуры в регионе составят +17...+22 градуса. Ветер будет западный с переходом на юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 22 метров в секунду.

В Барнауле днем также без осадков, утром возможен туман. Воздух в краевой столице прогреется до +18...+20 градусов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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