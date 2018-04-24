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Сильный ветер и довольно высокую температуру воздуха прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 24 апреля.

В дневное время в крае осадков не ожидается, утром возможен туман. А вот минувшей ночью местами в крае прошли дожди.

Дневные температуры в регионе составят +17...+22 градуса. Ветер будет западный с переходом на юго-восточный, днем 5-10 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 22 метров в секунду.

В Барнауле днем также без осадков, утром возможен туман. Воздух в краевой столице прогреется до +18...+20 градусов.