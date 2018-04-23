Более двух тысяч дел об административных правонарушениях заведено по итогам проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах по всей России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

"С целью их устранения прокурорами указанных регионов внесено почти четыре тысячи представлений. Возбуждено две тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено 300 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов", — отметили в ведомстве.

Чаще всего сотрудники МЧС и прокуратуры выявляли неисправности или отсутствие автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией работников и посетителей.

Также удалось установить, что некоторые владельцы ТЦ не проводили необходимое обслуживание противопожарных систем и планово-предупредительный ремонт систем оповещения.

Только в Москве, Нижегородской, Ростовской, Курганской, Брянской, Новгородской, Кировской, Саратовской, Курской, Самарской, Новосибирской областях, Приморском и Пермском краях, республиках Хакасия, Татарстан и Адыгея и Ханты-Мансийском автономном округе были проверены 4 тысячи торговых центров.