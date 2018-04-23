Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью телеканалу НТВ заявил, что курс рубля в ближайшие два-три месяца не вернется к показателям начала апреля, до введения новых санкций США.

"Западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию. Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов — это фундаментальный, это уже серьезный показатель. Поэтому рубль не восстановился окончательно", — подчеркнул Кудрин.

"Мы видим, что процесс идет. Он инерционен, к сожалению, он связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется, вот к предыдущим позициям", — добавил он.

По словам Кудрина, высокие мировые цены на нефть поддерживают рубль.

"Пока цена высокая на нефть, мы можем говорить, что это падение временное. Более фундаментальным показателем является цена на нефть. Поэтому как эти политические страсти стихнут, мы можем говорить о том, что рубль должен вернуться к более своим объективным показателям", — подчеркнул глава ЦСР.