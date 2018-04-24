Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 160 квадратных метров продают в Барнауле за 9,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в кирпичной высотке на улице Новгородской. "Во дворе дома садик. В шаговой доступности ТЦ "Огни", ТЦ "Весна", парк "Лесная сказка", гимназия 123, поликлиника №9 и т. д. Преимуществом микрорайона является его изоляция от оживленных дорог и в то же время возможность добраться до центра 3-4 дорогами", — отмечает автор объявления.

Окна в квартире выходят на три стороны. В прошлом году был сделан современный ремонт с использованием итальянской плитки и сантехники.

В квартире оборудовано два санузла, два гардероба, имеется утепленная лоджия и две холодные лоджии. Покупателю остается встроенная мебель.