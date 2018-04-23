Лавров назвал Китай приоритетом внешней политики России

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России, сообщает РИА "Новости".

"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России", — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел Китая призвал бережно сохранять отношения между Россией и его страной.

Ван И также добавил, что Китаю важно неуклонно соблюдать договоренности на высшем уровне, а также еще увереннее и прагматичнее совершать шаги на благо двух стран и их народов.