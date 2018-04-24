Ежедневник: чем запомнилось 24 апреля

В мире
24 апреля — Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник отмечали в 1957 году, а дата была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.
Сегодня этот день — повод, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.
А еще 24 апреля отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals). Он был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.
Чаще всего ученые в своих опытах используют мышей, кроликов, обезьян и собак. Ежегодно сотни представителей этих видов погибают в лабораториях. Кроме того, животных используют при обучении будущих медицинских работников и ветеринарных врачей.
На 24 апреля приходится немало памятных дат. Например, в этот день в 1953 году английская королева Елизавета II присвоила рыцарское звание Уинстону Черчиллю.
А в 1985-м Верховный суд Канады признал законной работу магазинов по воскресеньям.
В России
24 апреля 1927 года в Москве открыта первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов (проработала 2 месяца).
А в 1938 году на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга" с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях.
А 24 апреля 1946 года состоялись первые полёты на реактивных самолётах МиГ-9 (лётчик-испытатель А. Н. Гринчик) и Як-15 (М. И. Иванов).
В Барнауле
24 апреля 2008 года в 15:00 в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка, посвященная 20-летию народного художественного промысла "Турина гора".
В этот день родились:
1620 — Джон Граунт, английский статистик, основатель демографии.
1706 — Джованни Мартини, итальянский композитор, учитель И. К. Баха, Моцарта, Глюка.
1791 — Николай Бестужев, декабрист, историк русского флота, художник.
1942 — Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса, обладательница двух "Оскаров".
1952 — Жан-Поль Готье, французский модельер.
1982 — Ирина Чащина, российская спортсменка, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике.
В этот день скончались:
1960 — Макс фон Лауэ, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1914).
1963 — Леонид Луков, советский кинорежиссёр.
1985 — Сергей Юткевич (р. 1904), режиссёр театра и кино, художник, педагог, теоретик кино, народный артист СССР.
1989 — Елена Благинина, детская поэтесса, переводчица.
1991 — Никита Михайловский, российский актёр и художник.
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