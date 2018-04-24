Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают действия злоумышленников, которые разрисовывают машины краской, нанося на кузов различные надписи.

Фотографии, на которых видны результаты "работы" уличных художников, опубликованы в сообществе Barnaul 22.

"Вот такие шутники появились в городе", — отмечает автор заметки. Уточняется, что один из подобных случаев произошел на улице Георгия Исакова, а второй — на Южном.

Данное сообщение вызвало живой отклик у горожан, которые уверены, что за подобные действия должно последовать наказание.