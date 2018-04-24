Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают действия злоумышленников, которые разрисовывают машины краской, нанося на кузов различные надписи.
Фотографии, на которых видны результаты "работы" уличных художников, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"Вот такие шутники появились в городе", — отмечает автор заметки. Уточняется, что один из подобных случаев произошел на улице Георгия Исакова, а второй — на Южном.
Данное сообщение вызвало живой отклик у горожан, которые уверены, что за подобные действия должно последовать наказание.
Комментарии
Подавать заявления, рано или поздно злодеи попадутся, и тогда на них свесят всех собак...
Бедные их родители...
судя по грамматическим ошибкам в надписях - малолетки, "жертвы ЕГЭ"
Это нельзя оставлять безнаказанным! Срочно оштрафовать за неправильную парковку!!!
не жалко.
Деточкин. Начало