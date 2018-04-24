Краевые власти не разделяют опасений алтайских профсоюзов о том, что средств, которые будут выделены для повышения МРОТ в регионе с 1 мая, не хватит на всех. Ранее крайсовпроф указывал цифру в 4 млрд рублей, не обосновывая ее какими-либо статистическими выкладками.

Напомним, с 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ не может составлять менее 11 163 рублей в случае, если работник трудится полный рабочий день и на полную ставку. В случае с Алтайским краем сюда следует добавить еще и размер районного коэффициента. Например, для Барнаула он составляет 15%. То есть в краевом центре со следующего месяца зарплаты не могут быть ниже 12 837 рублей. До этого МРОТ по всей стране уже поднимали с 1 января 2018 года — до 9489 рублей. Стоит отметить, что еще в 2016 году МРОТ в России равнялся 6204 рублям.

По словам министра финансов Алтайского края Владимира Притупова, изначально региону на повышение МРОТ и его уравнивание с прожиточным минимумом федеральный центр выделил 907 млн рублей, еще 1,1 млрд рублей добавлял сам регион.

Однако на днях стало известно, что субъект получит дополнительную дотацию в размере 772 млн рублей. По словам министра, краевое правительство делает все для того, чтобы исполнить федеральный закон.

Тем временем краевой профсоюз считает, что пока озвученных сумм (по последним выкладкам, 2,679 млрд рублей) для повышения МРОТ не хватит, чтобы полностью избежать оптимизации на местах. Особенно актуально это для школ и больниц. Из-за того, что МРОТ резко вырастет у техперсонала, под "нож" в отдельных случаях придется пустить, например, педагогов. Так, ранее руководитель профсоюза работников образования Алтайского края Юрий Абдуллаев утверждал, что сокращения могут коснуться примерно полутора тысяч учителей по всему региону. Однако и участь оставшихся незавидна — каждый из педагогов получит в нагрузку как минимум две ставки, что приведет к раннему физическому и эмоциональному выгоранию самого учителя, а также постепенному снижению качества образования в целом, считает г-н Абдуллаев.

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Собственно говоря, за примерами далеко ходить не надо. Так, в редакцию ИА "Амител" обратились педагоги из Волчихинского района. Ранее, до первого увеличения МРОТ (с 1 января), здесь предметники получали в среднем 29 тысяч рублей (при загрузке в 1,8 ставки). С Нового года все изменилось в худшую сторону — полностью сняли стимулирующие выплаты. Теперь зарплата при таком же количестве часов в неделю не превышает 17,5 тысяч рублей, рассказали собеседники Amic.ru.

Негативный сценарий после 1 мая профсоюзы предсказывают и в здравоохранении, дошкольном образовании.

К слову, до сих пор неясно, сколько всего работников бюджетной сферы в Алтайском крае в настоящее время имеют зарплату менее 11 163 рублей в месяц при полной занятости. Нет таких данных у Amic.ru и по тем, кто трудоустроен в частных компаниях. Владимир Притупов отметил, что не располагает подобной статистикой.