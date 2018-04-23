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США могут снять санкции с "Русала" при отказе Дерипаски от компании

, ИА "Амител"
Компания "Русал" попала в санкционный список США в начале апреля

Фото: 24-lenta.ru

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC — подразделение Министерства финансов США) сообщило, что США могут снять санкции с компании "Русал", если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней, сообщает RT.

"В соответствии с правилами OFAC стороны, подпавшие под санкции, могут быть удалены путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к их включению. В случае с "Русалом" <...> США могут обеспечить отмену санкций при прекращении владения или контроля Олега Дерипаски над компанией", - говорится в комментарии OFAC.

Компания "Русал" попала в санкционный список США в начале апреля. 11 апреля международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу компании и отозвало его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина временно национализировать "Русал", в отношении которого США ввели санкции.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.04.2018 21:04
- гость -

А если русские от этой Дериписьки откажутся?
Снимут с них санкции ???

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