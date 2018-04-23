Банк России купил валюту на внутреннем рынке в интересах Министерства финансов на 17,5 млрд рублей, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на материалы регулятора.

Как сообщается, ранее министерство анонсировало планы с 6 апреля по 8 мая покупать валюту на 11,5 млрд рублей в день, направив на это более 240 млрд рублей. Однако 9 апреля ЦБ принял решение приостановить эти операции на фоне ослабления рубля.

ЦБ возобновил 17 апреля покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.