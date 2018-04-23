Пранкеры Вован и Лексус позвонили главе ОЗХО

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что поговорили с гендиректором ОЗХО (организация по запрещению химического оружия) Ахметом Узюмджу, который рассказал, что Россия не препятствует работе экспертов организации в сирийской Думе, сообщает РИА "Новости".

"Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — сказал собеседник пранкеров, представленный как Узюмджу, на записи, опубликованной на канале Вована и Лексуса на Youtube.

Также он отметил, что Россия не пытается "зачистить" место происшествия. "Похоже, что они хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию", — отметил собеседник пранкеров.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по территории Сирии.