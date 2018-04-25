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Алтайский край живет в среду, 25 апреля, в режиме шторма — в регионе объявлено оперативное предупреждение из-за сильного ветра и гроз.
Согласно данным Алтайского ЦГМС, на большей части территории края сегодня будет дождь, местами сильный, в южных районах возможна гроза. Дневные температуры составят +13...+18 градусов, в предгорных районах +20...+25 градусов. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров.
В Барнауле временами ожидается дождь. Днем в краевой столице будет +16...+18 градусов. Ветер юго-западный, 12-18 метров в секунду.
Жителей Алтайского края убедительно просят соблюдать меры предосторожности.
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