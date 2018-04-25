Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 184 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится в кирпичном доме на улице Партизанской. Высота потолков в квартире составляет 3,3 метра. Имеется камин, на каждом уровне есть санузел. Этажи квартиры соединяет удобная лестница. Лоджии застеклены.
"Дом огорожен, своя территория, игровая площадка, бассейн, подземная парковка/машино-места. Охрана круглосуточная, шлагбаум", — добавляет автор объявления.
Комментарии