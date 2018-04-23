Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что решение премьера Армении Сержа Саргсяна об отставке на фоне протестных акций является мудрым, сообщает РИА "Новости".

"Я знаю, что он был в разных ситуациях, начиная с военных событий, в разных ситуациях конфликтных у себя в стране участвовал. Это такой достаточно мудрый товарищ", — сказал Калашников.

По его словам, если Саргсян такое решение принял, "несмотря на его тягу к власти и столько лет, сколько он был у власти", значит, он понимает, что "это одно из немногих решений, которое сегодня возможно".

Калашников отметил, что Саргсян не стал "цепляться за власть" и не принял решения задействовать специализированные структуры для подавления протестов.

По мнению Калашникова, это делает честь армянскому премьеру. Он подчеркнул, что теперь проблему волнений в стране необходимо решать в легитимном ключе.