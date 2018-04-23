Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат гражданам в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, сообщает РИА "Новости".

С 1 января 2018 года в России введены ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования — 23 апреля.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что новую выплату за первенца назначили 23,8 тыс. семей.