В Алтайском крае 80-летний житель села Поспелиха подозревается в убийстве своей супруги, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, утром 20 апреля 2018 года между подозреваемым и его 76-летней супругой на бытовой почве произошла ссора.

"В ходе конфликта женщина ножом причинила мужу ранение. Пожилому человеку удалось забрать у супруги нож, которым он нанес ей не менее 15 ударов", — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Как отмечается, подозреваемый самостоятельно обратился в правоохранительные органы, где написал явку с повинной. Следствием выясняются все обстоятельства, а также мотив совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.