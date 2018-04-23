Форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси назвали самым высокооплачиваемым футболистом мира в текущем сезоне, пишет "Российская газета".

Сообщается, что годовой доход Месси составил 125 миллионов евро, из которых значительная часть — средства от рекламных контрактов.

Второе место занимает нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду (доход — 94 миллиона евро).

Замыкает тройку лучших игрок сборной Бразилии Неймар, выступающий за французский "ПСЖ" (81,5 млн евро).

Среди самых высокооплачиваемых тренеров указали наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (26 миллионов евро). У итальянца Марчелло Липпи, возглавляющего сборную Китая, на три миллиона меньше — 23. Третье место с доходом в 22 млн евро у наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Главный тренер "Реала", легендарный футболист Зинедин Зидан заработал 21 млн евро в текущем сезоне.