Блокировка IP-адресов Google вызвала проблемы с продажей ОСАГО

Блокировка Роскомнадзором IP-адресов Google вызвала проблемы при оформлении электронных полисов ОСАГО, заявляет Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщает РИА "Новости".

"РСА информирует, что в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме "е-Гарант", — говорится в сообщении РСА.

Ранее Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в РФ оказались под блокировкой ресурсы Google, отвечающие за работу системы проверки "Вы не робот?" (captcha).

Система "е-Гарант" была запущена 17 августа 2017 года для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО. В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми российские страховщики обязаны обеспечить клиентам возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram.